Проте йти в добровольці репер точно не планує. Він відповів, що поки робить те, що вміє найкраще – виступати.
Цікаво Настю Каменських і Потапа помітили в аеропорту Варшави: репер виправдався за виїзд з України
Потап готовий воювати
Репер спочатку виїхав до Барселони, а потім вирішив виправдатися. Він опублікував допис, у якому заявив, що відпочиває між концертами і за кілька днів повернеться додому.
У коментарях фани іронічно зауважили, що треба підписати петицію, щоб Потапа "не відправляли на фронт, бо він потрібен у тилу".
На це Олексій Потапенко відповів неочікувано. Він зізнався, що піде на фронт, якщо його призвуть.
Ніяких петицій, призивають – іду, я – чоловік, це обов'язок, а поки я роблю, що вмію найкраще,
– написав Потап.
Він також додав, що є призовним, тож підлягає під мобілізацію.
Потап заявив, що готовий воювати / Скриншот коментарів
Раніше Потап "вступив" у ТРО
- Репера критикували за виїзд і відсиджування за кордоном. Після хвилі хейту в жовтні Потап заявив, що рвався на фронт, але батько заочно записав його в тероборону.
- Підписники не повірили артисту, почалися насмішки. Тож Потап навіть показав контракт добровольця. Тоді репер написав, що все таки в ТрО служить очно, а не заочно.
- Проте й тут не все "чисто". Контракт затверджений наказом Міноборони України від 7 березня 2022 року. Але в той час Потап з Каменських був у Барселоні.