Проте йти в добровольці репер точно не планує. Він відповів, що поки робить те, що вміє найкраще – виступати.

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Потап готовий воювати

Репер спочатку виїхав до Барселони, а потім вирішив виправдатися. Він опублікував допис, у якому заявив, що відпочиває між концертами і за кілька днів повернеться додому.

У коментарях фани іронічно зауважили, що треба підписати петицію, щоб Потапа "не відправляли на фронт, бо він потрібен у тилу".

На це Олексій Потапенко відповів неочікувано. Він зізнався, що піде на фронт, якщо його призвуть.

Ніяких петицій, призивають – іду, я – чоловік, це обов'язок, а поки я роблю, що вмію найкраще,

– написав Потап.

Він також додав, що є призовним, тож підлягає під мобілізацію.



Потап заявив, що готовий воювати / Скриншот коментарів

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