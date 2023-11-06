Чому Потап вирішив розважатися з росіянами під час війни в Україні – невідомо. Але за кілька днів до цього ЗМІ повідомили, що артист виїхав до Барселони.
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Потап засвітився у компанії росіян
Схоже, тепер репер перебуває в Дубаї. Про це стало відомо з відео у соцмережах, яке опублікувала дружина соліста російського гурту "Руки вверх" Кирила Туриченко – Дар'я Тарасова.
Згодом вона видалила цей ролик, але його встиг помітити блогер Богдан Беспалов. Він поділився ним у закритому телеграм-каналі. Відео йому надіслали підписники.
В оприлюдненому ролику чути, як Потап за кадром коментує те, що відбувається. Він сказав російською мовою: "А око – діамант".
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Сам Потап поки не прокоментував свій відпочинок у компанії росіян. Також невідомо, чи була разом з ним його дружина Настя Каменських.
Потап не вперше їде за кордон під час війни
- Війна застала репера за кордоном, тож він там залишився на кілька місяців. Вперше Потап повернувся в Україну у вересні 2022 року. Якийсь час Олексій був у Києві, а потім знову виїхав за кордон. Фани припускали, що репер відсиджувався в Іспанії.
- Сам артист пояснював, що він не сидів на місці, а їздив Європою та Америкою, де займався благодійними концертами, зборами на армію та допомогою для України. У травні репер знову повернувся на Батьківщину. Тоді він опублікував фото з Одеси.
- Наприкінці жовтня Потап ще раз чкурнув за кордон. Його разом з Каменських помітили під час посадки на літак до Барселони. Репер підтвердив, що виїхав з України. Він заявив, що кілька днів буде в подорожі і обов'язково повернеться додому.
- Після хвилі хейту артист видав неочікувану заяву. Потап наголосив, що готовий захищати Україну на фронті, якщо доведеться. За його словами, він призовний, тож підлягає під мобілізацію.