Настя Приходько розповіла про конфлікт з Потапом та посміялась з його запису в тероборону

Співачка Анастасія Приходько і репер Потап часто перекидувались заявами один про одного в мережі. Артистка пояснила, чому між ними виник конфлікт.

Анастасія Приходько пригадала, що репер та продюсер Потап перешкоджав її появі на телеканалі "1+1". Відтоді між цими зірками триває конфлікт.

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Приходько про конфлікт з Потапом

Я знаю, як він сказав: "Давайте тільки без цієї атошниці". І ще дуже багато чого він казав про мене. І дуже наполягав, щоби мене не було в проєктах на "1+1". У нього дуже чомусь така велика ненависть до мене. Хоча я з ним ніколи не спілкувалася,

– пригадала Анастасія Приходько.

Співачка згадала, що перетиналась з Потапом у Криму, а також у Палаці Україна, де теж посварились. "Одного разу перетнулися у Палаці Україна – ми теж посварилися. Я йому тоді в обличчя сказала "іди нах*й". І ще перетнулися якось на роботі у Криму. Це 2011 рік був, точно не пригадаю. У нього непристойне ставлення до мене як до дівчини взагалі".

Приходько зізналась, що не може поважати репера після того, що він зробив за час війни. Не забула вона й про пісню про волонтерів та "заочний" запис у тероборону.

Після всіх його подій я його не чіпала. Але коли він почав робити факап за факапом, пішов у рознос. І його пісня "Волонтер" – це просто дно. Людина зовсім не розуміє, що відбувається. В тероборону він з Іспанії записувався? Як таке можна було розповідати. У мене поваги до такого чоловіка немає,

– сказала Анастасія.

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

Як сварились Приходько й Потап

На початку повномасштабного вторгнення Потап і Настя Каменських відреклись від виступів у Росії. Приходько тоді висміяла їхні заяви та назвала репера "рідкісним г*мном".

Потап відреагував на образу та закликав під час війни не ділити українців на хороших і поганих. "Зараз ми всі – єдина сила. Немає права і часу на сварки та погані спогади".

Анастасія Приходько згодом зізналась, що Потап "бісить" її своєю поведінкою, тому вона не припинить його "штрикати". Тому коли він повернувся додому та розповів про тероборону, вкотре його висміяла.

, що Потап повернувся в Україну лиш влітку минулого року. Він заявляв, що рвався на фронт, а тому попросив батька записати його в тероборону "заочно". Після глузувань у мережі Потап показав контракт, де вказаний добровольцем тероборони.