Анастасия Приходько напомнила, что рэпер и продюсер Потап препятствовал ее появлению на телеканале "1+1". С тех пор между этими звездами продолжается конфликт.

Смотрите также Кондратюк опроверг слова Каменских, что она с Потапом уехала из Украины за неделю до войны

Приходько о конфликте с Потапом

Я знаю, как он сказал: "Давайте только без этой атошницы". И еще очень многое он говорил обо мне. И очень настаивал, чтобы меня не было в проектах на "1+1". У него очень почему такая большая ненависть ко мне. Хотя я с ним никогда не общалась,

– вспомнила Анастасия Приходько.

Певица вспомнила, что пересекалась с Потапом в Крыму, а также во Дворце Украины, где тоже поссорились. "Однажды пересеклись во Дворце Украина – мы тоже поссорились. Я ему тогда в лицо сказала "иди нах*й". И еще пересеклись как-то на работе в Крыму. Это 2011 год был, точно не припомню. У него непристойное отношение ко мне как к девушке вообще".

Приходько призналась, что не может уважать рэпера после того, что он сделал во время войны. Не забыла она и о песне о волонтерах и "заочной" записи в терроборону.

После всех его событий я его не трогала. Но когда он начал делать факап за факапом, пошел в разнос. И его песня "Волонтер" – это просто дно. Человек совсем не понимает, что происходит. В терроборону он из Испании записывался? Как так можно было рассказывать. У меня уважения к такому мужчине нет,

– сказала Анастасия.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

Напомним, что Потап вернулся в Украину только летом прошлого года Он заявлял, что рвался на фронт, поэтому попросил отца записать его в терроборону "заочно". После смеха в сети Потап показал контракт, где указан добровольцем терробороны.

Как ссорились Приходько и Потап