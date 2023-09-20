Дружина Тараса Тополі пояснила, чому вирішила повернутися в Україну: "Далі так бути не могло"

Співачка Alyosha наприкінці серпня повернулася до України. Артистка більше року жила разом з дітьми в США. Тепер дружина Тараса Тополі зізналася, чому вирішила повернутися додому.

У новому інтерв'ю співачка зізналася, що більше не могла перебувати за тисячі кілометрів від коханого Тараса Тополі. Alyosha відчула, що настав час повертатися заради сім'ї.

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Чому Alyosha повернулася в Україну

За словами артистки, так далі бути не могло. Адже Тарас Тополя не збирався переїжджати до Америки.

Я не збиралася жити так далі, я хотіла бути зі своєю сім'єю. Я розуміла всі умови й що це війна, певний час це працювало, але потім я зрозуміла, що можу втратити набагато більше,

– висловилася Alyosha.

Співачка розуміє, що в Україні треба дотримуватися правил безпеки, але вона щаслива, що нарешті разом з коханим.



Тополя показав перше фото після повернення сім'ї / Фото з його інстаграму

Зірка також прокоментував свій пост, який обурив українців – про те, що жінкам треба вивезти своїх дітей з України. Тепер вона пояснила, що мала на увазі евакуацію з "гарячих точок".

Alyosha про життя в США

Дружина Тополі додала, що коли вона за кордоном чула про ракетні атаки на Україну, то це сприймалося набагато важче, ніж зараз в Києві. Іноді у США в неї навіть були істерики через це.

Alyosha розповіла, скільки грошей витрачала на життя в США.

Виявляється, у неї закінчилися гроші, які були на українській картці. Водночас кошти, які вона заробляла з виступів, співачка відправляла до Варшави, щоб волонтери купили речі солдатам чи гуманітарку.

Я не пам’ятаю, скільки я заробила, але віддала набагато більше. Заробляла менше 5 тисяч доларів,

– додала дружина Тополі.

Дивіться інтерв'ю зі співачкою Alyosha: відео

Alyosha з дітьми жила за кордоном: коротко