Тисячі українських чоловіків місяцями не бачилися з рідними, оскільки постійно перебувають на фронті. Серед них був і Тарас Тополя. Його дружина з дітьми на початку війни виїхали в США. Лише зараз артист зміг прилетіти до найрідніших.

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Тарас Тополя зустрівся з дітьми

Лідер "Антитіл" повідомив про неймовірну зустріч у соціальних мережах. У щоденнику, який Тарас веде в фейсбуці та інстаграмі, він написав, що 3 жовтня перебуває не в Києві. Настрій в артиста неймовірний, адже він вперше від початку війни обійняв і поцілував дітей.

Наразі спільних сімейних фото немає. Раніше Тарас розповідав, що його дружина Alyosha та діти в Америці зупинилися в мами та вітчима. Мама музиканта допомагає його коханій з дітьми, тому Тополя зустрівся ще й з нею.

Зверніть увагу! Тарас Тополя зміг виїхати з України під час воєнного стану, оскільки є батьком трьох дітей. Також після відведення з фронту він разом з "Антитілами" виступає на благодійних концертах за кордоном.