Ще наприкінці серпня стало відомо, що Alyosha повертається додому. Про це розповів сам Тарас Тополя. За його словами, діти будуть навчатися в українській школі.
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Сім'я нарешті разом
Лише 4 вересня Тополя в інстаграмі опублікував кадр з дружиною та двома синами. Найменшу донечку Марію сім'я вирішила не показувати.
Зіркова сім'я позувала на вулиці. Біля батьків стояли Роман і Марк. Схоже, хлопці дуже скучили за татом, адже на світлині з посмішками на обличчах тулилися до Тараса Тополі.
Тополя показався з дружиною та дітьми в Україні / Фото з його інстаграму
Співак з гурту "Антитіла" лаконічно підписав кадр: "Вдома. Щасливі всі, а кохана Alyosha особливо".
Раніше Тарас Тополя зізнавався, що його дружині Олені страшно повертатися до України, адже тут триває війна. Співак запевнив – буде примушувати сім'ю ховатися в укриття під час ракетних атак. За його словами, зіркові батьки вже організували "безпечне" місце вдома.
Реакція мережі
Шанувальники артистів дуже зраділи спільному фото. У коментарях під публікацією фани висловили приємні слова зірковій сім'ї:
- "Вітаю вдома".
- "Прекрасні".
- "Гарне подружжя".
- "Супер! Які ви гарні!"
- "А ще ж однієї "топольки: не вистачає".
- "Чудова українська сім'я – патріотична, талановита, гарна!"
Alyosha з дітьми жила за кордоном: що відомо
- Після 24 лютого 2022 року співачка кілька тижнів провела на Заході України. Згодом задля безпеки дітей Олена переїхала до США.
- За кордоном дружина та діти Тараса жили з його мамою та вітчимом. Провела зіркова сім'я там близько півтора року. Тополя лише кілька разів бачив дітей за цей час.
- У жовтні минулого року чоловік вперше з початку великої війни зустрівся з дітьми, вони не бачилися понад півроку. Він полетів до США після того, як гурт "Антитіла" вивели з фронту на Харківщині.
- Цікаво, що Alyosha розповідала про витрати сім'ї. На життя артистці з дітьми в США потрібно було близько тисячі доларів, оскільки за житло та продукти вони не платили, бо жили з ріднею.