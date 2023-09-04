Ще наприкінці серпня стало відомо, що Alyosha повертається додому. Про це розповів сам Тарас Тополя. За його словами, діти будуть навчатися в українській школі.

Цікаво Ксенія Мішина вперше за повномасштабну війну привезла маму з окупованого Криму до України

Сім'я нарешті разом

Лише 4 вересня Тополя в інстаграмі опублікував кадр з дружиною та двома синами. Найменшу донечку Марію сім'я вирішила не показувати.

Зіркова сім'я позувала на вулиці. Біля батьків стояли Роман і Марк. Схоже, хлопці дуже скучили за татом, адже на світлині з посмішками на обличчах тулилися до Тараса Тополі.


Тополя показався з дружиною та дітьми в Україні / Фото з його інстаграму

Співак з гурту "Антитіла" лаконічно підписав кадр: "Вдома. Щасливі всі, а кохана Alyosha особливо".

Раніше Тарас Тополя зізнавався, що його дружині Олені страшно повертатися до України, адже тут триває війна. Співак запевнив – буде примушувати сім'ю ховатися в укриття під час ракетних атак. За його словами, зіркові батьки вже організували "безпечне" місце вдома.

Реакція мережі

Шанувальники артистів дуже зраділи спільному фото. У коментарях під публікацією фани висловили приємні слова зірковій сім'ї:

  • "Вітаю вдома".
  • "Прекрасні".
  • "Гарне подружжя".
  • "Супер! Які ви гарні!"
  • "А ще ж однієї "топольки: не вистачає".
  • "Чудова українська сім'я – патріотична, талановита, гарна!"

Alyosha з дітьми жила за кордоном: що відомо

  • Після 24 лютого 2022 року співачка кілька тижнів провела на Заході України. Згодом задля безпеки дітей Олена переїхала до США.
  • За кордоном дружина та діти Тараса жили з його мамою та вітчимом. Провела зіркова сім'я там близько півтора року. Тополя лише кілька разів бачив дітей за цей час.
  • У жовтні минулого року чоловік вперше з початку великої війни зустрівся з дітьми, вони не бачилися понад півроку. Він полетів до США після того, як гурт "Антитіла" вивели з фронту на Харківщині.
  • Цікаво, що Alyosha розповідала про витрати сім'ї. На життя артистці з дітьми в США потрібно було близько тисячі доларів, оскільки за житло та продукти вони не платили, бо жили з ріднею.