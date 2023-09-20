В новом интервью певица призналась, что больше не могла находиться в тысячах километров от любимого Тараса Тополи. Alyosha почувствовала, что пора возвращаться ради семьи.
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Почему Alyosha вернулась в Украину
По словам артистки, так дальше быть не могло. Ведь Тарас Тополя не собирался переезжать в Америку.
Я не собиралась жить так дальше, я хотела быть со своей семьей. Я понимала все условия и что это война, определенное время это работало, но потом я поняла, что могу потерять гораздо больше,
– выразилась Alyosha.
Певица понимает, что в Украине нужно соблюдать правила безопасности, но она счастлива, что наконец-то вместе с любимым.
Тополя показал первое фото после возвращения семьи / Фото с его инстаграммы
Звезда также прокомментировал свой пост, возмутивший украинцев – о том, что женщинам нужно вывезти своих детей из Украины. Теперь она объяснила, что подразумевала эвакуацию из "горячих точек".
Alyosha о жизни в США
Жена Тополи добавила, что когда она за границей слышала о ракетных атаках на Украину, это воспринималось гораздо труднее, чем сейчас в Киеве. Иногда в США у нее даже были истерики из-за этого.
Alyosha рассказала, сколько денег тратила на жизнь в США.
Оказывается, у нее закончились деньги, которые были на украинской карте. В то же время, средства, которые она зарабатывала с выступлений, певица отправляла в Варшаву, чтобы волонтеры купили вещи солдатам или гуманитарке.
Я не помню, сколько я заработала, но отдала гораздо больше. Зарабатывала меньше 5 тысяч долларов,
– добавила жена Тополи.
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Alyosha с детьми жила за границей: коротко
- После 24 февраля 2022 певица несколько недель провела на Западе Украины. Впоследствии для безопасности детей Елена переехала в США.
- За границей жена и дети Тараса жили с его мамой и отчимом. Провела звездная семья там около полутора лет. Тополя только несколько раз видел детей за это время.
- Да, в октябре прошлого года мужчина впервые с начала войны встретился с детьми, они не виделись более полугода. Он улетел в США после того, как группу "Антитела" вывели с фронта на Харьковщине.
- Тарас Тополя с нетерпением ждал встречи с родными. Именно он рассекретил, что его семья возвращается в Украину. Он добавил, что их дети пойдут в Киеве в школу и садик.