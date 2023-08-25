Довгоочікуване повернення в Україну відбудеться вже наприкінці серпня. Про це повідомив сам Тарас Тополя у новому інтерв'ю.
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Alyosha з дітьми повертається додому
Лідер гурту "Антитіла" не став приховувати дату, коли його сім’я буде в Україні. Схоже, зірковий тато з нетерпінням чекає зустрічі з рідними. На запитання ведучого, коли повернеться його родина, Тополя відповів: "30 серпня".
Виявляється, що сім'я артиста повертається до України назавжди. Адже, як розповів Тарас, вже з 1 вересня діти підуть до школи та садочку.
За його словами, Олені страшно повертатися, вона відчуває тривогу.
Я буду примушувати їх ховатися в укриття під час ракетних атак, принаймні за двома стінами. В нас є таке місце вдома, ми вже придумали, де діти будуть спати,
– додав Тополя.
Тарас Тополя з дружиною та дітьми / Фото з соцмереж
Про стосунки на відстані
Артист зізнається, стосунки на відстані – це складно.
"Важко не через те, що у нас змінилося ставлення один до одного. Олені місяцями не було як притулитися до чоловіка, їй не вистачає ніжності. Та й секс, ми з Оленою маємо пристрасть, любимо одне одного", – відповів Тарас Тополя.
На думку співака, у них з дружиною збереглася довіра.
Для мене кохання – це все, навіть просто поїхати поміняти масло чи резину в її машині. Такі речі, коли ти як чоловік береш на себе відповідальність. З боку це виглядає ніби рутина, але це фундаментальний прояв любові. У будь-якій ситуації вона знає, що я поруч,
– заявив Тополя.
Дивіться інтерв'ю з Тарасом Тополею: відео
Що відомо про сім'ю Тараса Тополі
- Зірки познайомилися на концерті, після цього між ними зав'язалась дружба. Вони гуляли й багато спілкувались.
- Через якийсь час Alyosha зрозуміла, що відчуває до артиста щось більше, ніж просто товариські почуття, тому зізналась у коханні. Це виявилося взаємно.
- Закоханим вдавалось довго приховувати стосунки від преси. Лише у 2013 року після народження сина артисти одружились. Вони відсвяткували скромне весілля. Цікаво, що подружжя мріє обвінчатися. Але вже тоді, коли діти стануть дорослішими.
- Alyosha та Тарас Тополя вже тричі стали батьками. У 2013 році у них народився первісток Роман. Ще через 2 роки з'явився син Марк. А у 2020 році з’явилася на світ довгоочікувана донечка, яку назвали Марією.