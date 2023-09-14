Справжнє ім'я української співачки Alyosha – Олена Тополя. Днями вона зізналась, що чимало прихильників пишуть їй з пропозицією змінити своє сценічне ім'я.

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Alyosha хоче змінити псевдонім

Артистка погодилась зі своїми підписниками. Але водночас зазначила, що зміна псевдоніма буде важким процесом.

Сиджу і думаю над тим, що багато фанів, багато прихильників моїх давно мені з любов'ю, ніжно і лагідно пишуть: "А не хотіли б ви змінити свій псевдонім?". Я думаю про це і думаю вже досить давно. Це досить тяжкий процес буде. Я таки вирішила, що це треба зробити,

– зізналась Alyosha.

Виконавиця додала, що найскладнішим питанням зараз для неї є новий псевдонім – зірка не знає, який обрати. Тож вона звернулась за допомогою до шанувальників.

"Але у мене є запитання! На який змінити Alyosha? Це запитання поки найскладніше, напевно. Тому я прошу вашої допомоги. Підкажіть, кидайте свої ідеї, як би ви хотіли чути співачку, яка зараз перед вами? З яким іменем ви хотіли її чути? Сценічним іменем?" – звернулась до фанів Alyosha.

Alyosha хоче змінити псевдонім: відео

Як відреагували в мережі

Фани вже пропонують свої варіанти нового псевдоніму для артистки. Хтось вважає, що доречно залишити її сценічне ім'я Alyosha.

"Це імʼя, з яким вас вже знають люди, імʼя, з яким ви стали відомою. Воно і є Ваш власний бренд. Коли кажеш Alyosha точно розумієш, про кого мова. Тут і музична історія і якась особиста. Для мене – не треба змін.";

"Лишайся Альошою. Це ціла історія. Вже як зміниш буде не те".

Хтось пише про те, що її справжнє ім'я та прізвище – чудовий варіант.

"Олена Тополя. У вас чудове власне ім'я та прізвище";

"Олена Тополя. Багато людей вас знає саме так";

"Olena Topolia";

"Так, з псевдоніма Alyosha Ви вже немовби виросли. Для мене Ви вже другий рік тільки Олена Тополя";

Багато хто пропонує оригінальні ідеї.