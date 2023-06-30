Днями співачка написала допис, в якому дорікнула жінкам, які не вивезли своїх дітей з України. За її словами, вони нібито не усвідомлюють небезпеку.

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Проте такі висловлювання Олени Кучер (справжнє ім’я Alyosha, – 24 Канал) зачепили багатьох українських жінок, які продовжують жити та виховувати дітей в Україні. Після хейту в соцмережі зірка публічно вибачилася.

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі попросила вибачення у всіх, кого зачепила.

Я зовсім не хотіла нікого образити і тим більше повчати! Ви всі праві, бо у кожного свій життєвий досвід, який не можна осягнути комусь іншому. Я дуже вдячна вам усім за коментарі і за допомогу ще більше поринути у ситуацію, яка охопила нас всіх і зрозуміти багато для себе,

– написала Alyosha.

Співачка також висловилася слова захоплення українським жінкам. "Ви всі неймовірні і мужні, наші жінки! Ви надихаєте стійкістю і вірою!", – додала вона.

Артистка також наголосила, що скоро всі українці побачаться вдома.

Що раніше писала Alyosha: основне

Допис з необачним висловлюванням співачка розмістила у відповідь на критику її щасливих публікацій під час війни. Артистка показала фото своїх дітей і написала, що вони захищені, водночас українські жінки, які не виїхали за кордон, наражають своїх дітей на небезпеку.

Alyosha заявила, що, якби українці усвідомлювали небезпеку, то вони вивезли б своїх дітей на захід України або за кордон. "У вас є інтернет, щоб писати коментарі, але немає усвідомлення, що ваші діти не захищені... Це прикро" –звернулася вона до хейтерів.

Публікація співачки викликала обурення у коментарях. Дехто сприйняв її слова як засудження жінок, які з дітьми залишилися в Україні, інші додали, що не всі мають можливість (фізичної чи фінансової) виїхати за кордон.

До слова, після 24 лютого 2022 року Alyosha з дітьми переїхала в США, де живе мама Тараса. Водночас Тополя став на захист України – вступив до лав територіальної оборони. Згодом за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного гурт "Антитіла" вивели з бойових позицій Харківської області.