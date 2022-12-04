Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) більшість вільного часу проводить з дітьми, але часто долучається до благодійних заходів на підтримку України. У час війни вона поділилася дуже чуттєвою та важливою музичною історією.

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Прем'єра треку "Мене створив" від Alyosha

Новий трек Alyosha – пісня-запитання до Творця. Коли в житті відбувається щось погане, ми не можемо усвідомити, що це може бути прояв його любові, коли треба саме так викликати зміни у нас, в душі.

Ми звертаємося до нього зі словами: "Ти нас любиш? Чому так? Чому така твоя любов?". І, напевно, відповідь завжди є. Вона всередині нас, вважає Alyosha.

Я часто ставлю питання й до самої себе: "Хто я? Чому? Для чого? Чому ми всі досі не усвідомлюємо, як кохати по-справжньому, щиро, духовно? Нам може щось не подобатися в життя, але все це продукуємо самі. До кого питання? Відшукати відповідь можна в собі. Шукайте і знайдете!

– звернулася артистка до шанувальників.

Alyosha зізналася, що цей трек написала кілька років тому. Тоді була втретє вагітна, почався карантин, тепер війна. Нарешті пісня дочекалася свого часу. І Alyosha рада цьому моменту, адже це трек про сьогодення.

Також виконавиця презентувала чорно-білий кліп, який зняла на березі океану. Ймовірно, над цією роботою вона працювала, поки перебуває в США.

Alyosha – "Мене створив": дивіться відео онлайн

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