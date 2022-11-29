Тарас Тополя після відведення з фронту літав до рідних у США і навіть вперше показав, як виглядає його донька Марія. Зараз артист перебуває в Києві і спілкується з сім'єю з допомогою відеозв'язку.

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Нове фото сина Тараса Тополі та Alyosha

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) рідко ділиться сімейними світлинами, але в час війни стала відвертішою з шанувальниками. З нагоди дня народження сина Марка вона опублікувала його нове фото. Хлопчикові виповнилося 7 років.