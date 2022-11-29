Тарас Тополя після відведення з фронту літав до рідних у США і навіть вперше показав, як виглядає його донька Марія. Зараз артист перебуває в Києві і спілкується з сім'єю з допомогою відеозв'язку.
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Нове фото сина Тараса Тополі та Alyosha
Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) рідко ділиться сімейними світлинами, але в час війни стала відвертішою з шанувальниками. З нагоди дня народження сина Марка вона опублікувала його нове фото. Хлопчикові виповнилося 7 років.
Сім рочків сьогодні нашому Маркусі. Безмежне наше коханнячко! 7 років, як 5 хвилин пройшли. Як же ви швидко ростете,
– написала артистка під фото.
У коментарях шанувальники Олени зазначають, що Марко схожий на тата, та засипають хлопчика привітаннями.
- "На батька схожий".
- "Вітаю! Бажаю щасливого життя під мирним небом нашої країни".
- "Щиро вітаю вашого синочка".
- "Бажаю перемоги, миру і спокою! Будьте щасливі!"
- "З днем народження! Нехай щастить і здійснюються всі бажання!"
Нагадаємо, Олена та Тарас Тополя виховують трьох дітей – синів Романа та Марка, доньку Марію. Після 24 лютого артистка з дітьми переїхала в США, де живе мама Тараса. А Тополя став на захист України – вступив до лав територіальної оборони. Лише восени йому вдалося вперше за ці місяці обійняти дітей.