Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra потішили шанувальників новою войовничою композицією. Вони випустили пісню, яку записали з Козаком Сіромахою.

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Kalush Orchestra і Козак Сіромаха випустили спільну пісню

Музиканти презентували бойову пісню "Нумо козаки". Вони висловили сподівання, що трек може стати гімном перемоги.

Це пісня, в якій ми хотіли передати справжній український дух. Попри жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі й далі!

– поділилися артисти.

"Віримо, що ця пісня може стати гімном нашої скорої перемоги. Саме це, ми й хотіли показати – силу та мужність українських чоловіків, які кожного дня готові віддати своє життя за рідну Батьківщину".

Kalush Orchestra і Козак Сіромаха – "Нумо козаки": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Козак Сіромаха – самобутній артист, що нещодавно долучився до музичного лейбла ENKO, в якому працюють Kalush, реперка Alyona Alyona та репер Skofka. Це справжній козак, який живе в поселенні, не користується телефоном та довгий час був без документів.

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