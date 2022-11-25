Нова композиція з'явилась на інтернет-ресурсах 25 листопада. Лірик-відео вже підкорило перших слухачів, які, зізнаються, слухають "Маму-зиму" на повторі. Пісня стала особливо актуальною після того, як у деяких регіонах випав перший сніг, а Україну "накрили" ракетними обстрілами росіяни.

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Ця зима є, мабуть, однією з найскладніших для кожного українця. Але я впевнена, що незважаючи на всі перешкоди, ми обов'язково вистоїмо. Бо та безмежна любов та жага до життя, що притаманні українському народу, наділяє кожного з нас неабиякою силою,

– каже NK.

За її словами, новим треком вона хоче нагадати усім слухачам, що у кожного з нас всередині є світло, здатне розчинити будь-яку темряву, а кохання та віра у свої сили здатні зігріти навіть у найсильніший холод.

"Ми, незламний народе, сильні настільки, що, незважаючи на всі жахіття навколо, знаходимо в собі сили не просто жити далі, а і вірити в краще та чекати на новорічне диво! Не розгубіть ці вміння та зігрівайте один одного своїми гарячими серцями цієї холодної зими! Все буде Україна!" – додала Каменських.

NK – Мама-зима: слухати пісню онлайн

Реакція мережі

У коментарях шанувальники співачки вже діляться враженнями від композиції: