Прем'єра іронічного синглу Лесі Нікітюк відбулася 16 листопаду. На обкладинці вона зображена серед кавунів, а з-за спини в неї розквітає бавовна, яка час від часу трапляється в тимчасово окупованих Росією містах. За добу трек набрав 55 тисяч прослуховувань, сотні коментарів і продовжує розривати інтернет.

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Леся Нікітюк переспівала хіт Ротару – тепер він про звільнення Херсона

Шлягер Софії Ротату "Только этого мало", випущений у 80-х, зазвучав по-новому. Тепер він не лише україномовний, а й присвячений подвигам українських воїнів на Херсонщині.

"Ось і літо пройшло. Ми Херсон відібрали, але люди кричать: "Тільки нам цього мало". Тільки, тільки, тільки, тільки українцям це мало. Повернеться Донбас із Луганськом і Криком. Посміхнемося ми і Залужному крикнем: "Тільки, тільки, тільки, тільки українцям це мало". На Кремлі вже тризуб, і русня повтікала. Ще полізете раз, буде місця вам мало. Тільки, тільки, тільки, тільки буде місця вам мало", – заспівала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк – Тільки тільки: слухайте пісню онлайн

У коментарях, як завжди, відреагували бурхливо. Публіка навіть припускає, що Нікітюк може підсидіти таких поп-дів як Тіна Кароль та Оля Полякова:

"Браво, Лесюня! Давно чекала твій новий хіт! Це саме те, що треба зараз! Слава Україні. Слава ЗСУ";

"Це круто! Дякуємо за моральну підтримку! Сергій Дмитрович правий, вам варто лише захотіти, і ви станете зіркою номер один серед наших співачок! Полякова і Кароль, вам пора піджати булки";

"Лесю Іванівно, ви відкрилися для мене з нового боку. Браво! Перший раз чую ваш голос у пісні. У вас дуже гарний голос. Та й ви дуже талановита дівчина. Дякую вам за вашу творчість";

"На сцені кого тільки немає, а такий чуттєвий харизматичний голос ховали від нас стільки часу";

"Це те що треба, твої пісні дають настрій навіть в такий час. Дякую, вже в плейлисті. Перемога за нами".

Варто нагадати, що ще в березні Леся Нікітюк випустила пісню-тролінг російської пропаганди – "Сіла птаха" про "біологічну зброю" в Україні, яка робить дітей схожими на Бандеру та стирає з пам'яті російську мову. Згодом вона заколабила зі Степаном Гігою – переспівала його хіт "Цей сон", а на пару з Jerry Heil постібала росіян, які тікають від "бавовни" в Криму – "Душевно, по-домашньому".

Однак у репертуарі телеведучої не тільки саркастичні пісні. У липні вона випустила чуттєвий трек "Блакитні очі", який присвятила загиблому другу Денису Ріхтеру. Він загинув у Луганській області.