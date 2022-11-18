Зараз Jerry Heil навчається в США. Паралельно виступає на благодійних концертах, готується до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023. Ще й встигає потішити шанувальників прем'єрами.

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Jerry Heil про трек "Козацькому роду"

Для артистки це особлива робота, оскільки, почавши навчання на композитора до кінофільмів, вона хотіла оркестровим звучанням передати велич свого народу, зробити цю пісню саундтреком сьогодння українців. Тепер під цей трек військові ЗСУ часто викладають відео. Схоже, що ця пісня таки підтримує їх моральний дух.

У пісні "Козацькому роду" Jerry Heil заспівала про славетних українських козаків і згадала головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який став "пеклом раші суджений".

Люди в коментарях дуже просили присвятити пісню Валерію Залужному і я вважаю, це та людина, яка заслуговує бути оспіваною ще в багатьох піснях. Тому взяла собі за завдання виконати бажання слухачів і приурочити трек до Дня українського козацтва,

– поділилася Jerry Heil.

Jerry Heil – "Козацькому роду": дивіться відео онлайн

Зазначимо, 17 листопада Суспільне оголосила імена 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023. Jerry Heil стала однією з тих артистів, які боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Ліверпулі. Пісню для Євробачення виконавиця презентує 4 грудня. А сам фінал Національного відбору відбудеться 17 грудня в Києві.