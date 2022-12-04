Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) большинство свободного времени проводит с детьми, но часто приобщается к благотворительным мероприятиям в поддержку Украины. Во время войны она поделилась очень чувственной и важной музыкальной историей.

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Премьера трека "Меня создал" от Alyosha

Новый трек Alyosha – песня-вопрос к Творцу. Когда в жизни происходит что-то плохое, мы не можем осознать, что это может быть проявление его любви, когда нужно именно так вызвать перемены у нас, в душе.

Мы обращаемся к нему со словами: "Ты нас любишь? Почему да? Почему такая твоя любовь?". И наверняка ответ всегда есть. Она внутри нас, считает Alyosha.

Я часто ставлю вопрос и к самой себе: "Кто я? Почему? Зачем? Почему мы все до сих пор не осознаем, как любить по-настоящему, искренне, духовно? Нам может что-то не нравиться в жизни, но все это продуцируем сами. кого вопрос? Искать ответ можно в себе. Ищите и найдете!

– обратилась артистка к поклонникам.

Alyosha призналась, что этот трек написала несколько лет назад. Тогда была в третий раз беременна, начался карантин, теперь война. Наконец, песня дождалась своего времени. И Alyosha рада этому моменту, ведь это трек о настоящем.

Также исполнительница представила черно-белый клип, который сняла на берегу океана. Вероятно, над этой видеоработой она работала, пока находится в США.

Alyosha – "Меня создал": смотрите видео онлайн

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