Агресивно та швидко: адвокат Брітні Спірс розповів, як звільнить зірку від опікунства

Американська співачка Брітні Спірс продовжує боротьбу за позбавлення опікунства. Нещодавно вона змінила адвоката. Новий помічник артистки обіцяє, що швидко впорається зі справою.

Останні суди щодо опікунства над Брітні Спірс трохи пом'якшили її жорсткі умови. Їй повернули право водити машину та самостійно обирати адвоката. Тепер виконавиця співпрацює з Метью Розенгартом.

До слова Брітні Спірс виходить заміж за Сема Асгарі, – ЗМІ

Адвокат Брітні Спірс про опікунство над співачкою

Метью Розенгарт свого часу допомагав й іншим зіркам: Стівенові Спілбергу, Шонові Пенну, Бену Аффлеку й Едді Веддеру. Адвокат поспілкувався з журналістами й заявив, що "швидко і агресивно" працюватиме для того, щоб звільнити Брітні Спірс.

По-перше, я ще раз хочу подякувати Брітні Спірс за її сміливість і силу. Я хочу подякувати судді за те, що вона люб'язно привітала мою компанію і мене в цій справі. І я також хочу подякувати шанувальникам Брітні Спірс,

– сказав Розенгарт.

"Інформаційна підтримка та підтримка моєї фірми, мене самого і, що найбільш важливо, Брітні, дійсно вражає. І останнє, що я збираюся сказати з цього приводу, це те, що я сказав в суді минулого тижня – ми з моєю командою активно і швидко подаємо прохання про відсторонення Джеймі Спірса, якщо він не піде у відставку першим…", – підкреслив адвокат.

Сама Брітні Спірс відчувається схвильовано перед великими змінами. Вона вірить у те, що нарешті матиме право самостійно контролювати життя. "Вона відчуває, що нарешті рухається до того, щоб покінчити з цим", – пише видання.

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