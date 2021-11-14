95-річна Єлизавета ІІ потягнула спину й скасувала черговий публічний вихід

У неділю, 14 листопада, королева Єлизавета ІІ мала б з'явитись на поминальній службі за жертвами військових конфліктів. Це мав бути перший публічний вихід Її Величності за останні два тижні. Однак вона потягнула спину й не прийшла на захід.

Менше ніж за дві години до поминальної служби біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні стало відомо, що Єлизавети ІІ на ній не буде. Представники Її Величності оголосили, що вона потягнула спину й з великим жалем вирішила пропустити жалобну церемонію. Це рішення нібито не пов'язане з попередніми медичними рекомендаціями.

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Королева потягнула спину та з великим жалем вирішила, що не зможе відвідати сьогоднішню недільну поминальну службу в Кенотафі. Її Величність розчарована тим, що пропустить службу,

– йдеться в заяві Букінгемського палацу.

замість Єлизавети II вінок біля меморіалу Кенотаф поклав її син принц Чарльз. На поминальну службу він прийшов з герцогинею Каміллою, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Принц Чарльз / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Водночас Її Величність сподівається, що біль у спині не завадить їй виконувати легкі службові обов'язки наступного тижня. Примітно, що останні два тижні вона відпочивала від публічних виходів через поради лікарів.

Ця травма Єлизавети ІІ лише посилює занепокоєння щодо її здоров'я, адже з середини жовтня вона зникла з поля зору. Її Величність уже пропустила поїздку до Північної Ірландії та кліматичну конференцію ООН у Глазго.

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