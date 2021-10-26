Чутки про погіршання здоров'я Єлизавети II у ЗМІ не припиняються вже другий тиждень. Нещодавно вона скасувала свій запланований візит в Північну Ірландію, потрапивши до лікарні. Також перед цим її бачили з тростиною. Жінка-монарх, яка завжди була стійкою та веселою на публіці, схоже, нездужає.

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Хоч королівський двір стверджує, що з королевою – все гаразд, і це були планові обстеження, в мережі просочилась інформація, що Єлизавета II більше не проводитиме офіційних заходів наодинці. Її супроводжуватимуть рідні з королівської сім'ї, щоб у разі якихось проблем зі здоров'ям її завжди хтось міг замінити. Таким чином більше не буде проблем, як у випадку з поїздкою у Північну Ірландію. Втім, Букінгемський палац відмовляється коментувати такі чутки.



Єлизавета II з тростиною під час одного з нещодавніх виходів / Фото Getty Images

Наразі джерела видання The Telegraph повідомили, що Її Величність поки повернулася до "легких обов'язків" королеви у Віндзорському замку. Зазначимо, що 95-річний монарх не відвідала церковну службу в неділю, і її присутність на інших майбутніх заходах залишається невизначеною, оскільки лікарі просять її відпочивати.