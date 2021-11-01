Її Величність вперше зняли за кермом на самоті з того часу, як у ЗМІ та соціальних мережах люди висловлювали побоювання за її здоров'я. На новому фото 95-річна королева виглядає здорово та зосереджено, одягнувши пальто з хусткою та окулярами.

До слова Прем'єр Великої Британії розповів про стан здоров'я Єлизавети II



Єлизавету II побачили за кермом автомобіля 1 листопада / Фото Ben Cawthra / LNP

Відомо, що у понеділок, 1 листопада, Єлизавета II повинна була бути присутньою на з'їзді світових лідерів у Глазго, але лікарі рекомендували їй залишитись вдома та відпочивати близько двох тижнів. Наразі королева не виходить у світ, а проводить зустрічі лише дистанційно через відеозв'язок.

Остання з таких відбулась 28 жовтня, коли вона "вручала" Золоту медаль королеви за поезію британському автору Девіду Костянтину. Її Величність перебувала у Віндзорському замку, а гість – у Букінгемі. Королева багато жартувала та мала чудовий настрій на зустрічі.

Що відомо про стан здоров'я Єлизавети II