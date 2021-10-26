31 жовтня у Глазго розпочнеться Конференція ООН з приводу кліматичного питання, відома також як COP 26. Наступного дня на захід мала прибути Єлизавета II, очоливши делегацію британської королівської родини.

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Єлизавета II пропустить кліматичний захід

Букінгемський палац повідомив, що королева Великої Британії "з жалем" відмовилась від участі у заході. Вона прийняла рішення, дослуховуючись до порад лікарів.

Дотримуючись поради відпочити, королева виконує легкі обов'язки у Віндзорському замку. Її Величність із жалем вирішила, що вона не поїде до Глазго для участі у вечірньому прийомі COP 26 у понеділок, 1 листопада,

– зауважували представники королівського палацу.

Єлизавета II водночас підкреслила, що її відсутність не означає, що делегатам слід відмовитися від участі в кліматичному заході. Вона вийде на зв'язок з учасниками зустрічі з допомогою відеозвернення.

Ймовірне погіршення самопочуття королеви

Останні кілька тижнів у ЗМІ ходять чутки, що стан здоров'я Її Величності погіршився. 12 жовтня вона вперше за 17 років вийшла на публіку з тростиною. Тоді її самопочуття не коментували.

У ніч з 20 на 21 жовтня королева перебувала в лікарні. Через госпіталізацію вона скасувала поїздку до Північної Ірландії. Букінгем підкреслював, що Єлизавета II проходила планові обстеження й з раціональних причин залишилась у госпіталі на ніч, а вранці повернулась до Віндзорського замку у гарному настрої.

У ЗМІ також вважають, що Її Величність більше не буде сама відвідувати публічні заходи. Натомість з нею буде представник монаршої сім'ї, що зможе замінити королеву на випадок її нездужання.

Та все ж, вже через 6 днів після госпіталізації, Єлизавета II провела першу ділову зустріч відеозв'язком.



Перша поява Єлизавети II після госпіталізації / Фото з інстаграму королівської сім'ї