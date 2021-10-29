Букінгемський палац оприлюднив нову заяву, що стосується публічних появ королеви Великої Британії. Її офіційні виходи знову скасували.

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Нова порада Єлизаветі II

Лікарі наполягли, щоб Її Величність відпочивала ще щонайменш 2 тижні. Тому впродовж цього часу вона не буде з'являтися на публіці. Королева буде проводити зустрічі, але тільки відеозв'язком.

Її Величність може продовжувати виконувати легкі службові обов'язки протягом цього часу, включаючи деякі віртуальні аудієнції, але не здійснювати жодних офіційних візитів,

– наголосив королівський палац.

Таким чином було скасовано вихід Єлизавети II, який мав відбутися 13 листопада на пам'ятному заході Festival of Remembrance. Але вже наступного дня королева може з'явитися на службі.

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