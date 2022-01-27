19-річний Роман Сасанчин охрестив доньку: зворушливі кадри з церкви
Джерело:інстаграм Іванни Сасанчин
Майже місяць тому, 30 грудня, Роман Сасанчин і його дружина Іванна вперше стали батьками. У них народилась донечка Єлизавета. Дівчинку охрестили 27 січня.
Молоді батьки Роман та Іванна Сасанчин ще в пологовому показали обличчя новонародженої донечки широкому загалу, тож не стали затягувати з хрестинами. Вони охрестили дівчинку до місяця та показали відео з таїнства.
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Роман Сасанчин охрестив доньку
На церемонію Роман та Іванна покликали лише найближчих друзів. Вони обрали дві пари хресних батьків. Цікаво, що в церкву прийшли лише батьки переможця "Голосу країни", рідних дівчини не було. Натомість подружжя запросило фотографа та відеооператора.
Хрестини доньки Романа Сасанчина / Відео з інстаграм-сторіс Іванни
Після церемонії таїнства Роман та Іванка запросили батьків і гостей у ресторан, де накрили щедрий стіл та облаштували фотозону з написом "Хрещення Елізабет". Її прикрасили крилами янгола, ніжно-рожевими, золотистими та білими кульками.
Роман Сасанчин з дружиною, донькою і подругою / Фото з інстаграму дівчиниПримітно, що батьки співака побачили внучку лише через три тижні. Роман нібито не хотів, щоб вони приїжджали раніше, аби донечка адаптувалася та підросла.
Що відомо про батьківство Романа Сасанчина
- Дівчинка з'явилася на світ 30 грудня 2021 року. 19-річний співак був присутній на пологах і підтримував кохану на потугах. Доньку вони назвали Єлизаветою, але у свідоцтві про народження записали Елізабет.
- На жаль, пологи Іванни були важкими, їй довелось робити кесарів розтин.
- Дружину Сасанчина виписали з пологового на четвертий день. За доньку він подарував їй підвіску з зображенням матері та малюка і троянди.
- Через три тижні після народження доньки Іванна захворіла й лягла в лікарню. У дівчини застоювалося молоко, через що піднялась висока температура, з'явились нудота, слабкість і головний біль.