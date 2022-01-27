19-річний Роман Сасанчин охрестив доньку: зворушливі кадри з церкви

27 січня 2022 , 15:38
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Джерело:

інстаграм Іванни Сасанчин

Майже місяць тому, 30 грудня, Роман Сасанчин і його дружина Іванна вперше стали батьками. У них народилась донечка Єлизавета. Дівчинку охрестили 27 січня.

Молоді батьки Роман та Іванна Сасанчин ще в пологовому показали обличчя новонародженої донечки широкому загалу, тож не стали затягувати з хрестинами. Вони охрестили дівчинку до місяця та показали відео з таїнства.

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Роман Сасанчин охрестив доньку

На церемонію Роман та Іванна покликали лише найближчих друзів. Вони обрали дві пари хресних батьків. Цікаво, що в церкву прийшли лише батьки переможця "Голосу країни", рідних дівчини не було. Натомість подружжя запросило фотографа та відеооператора.

Хрестини доньки Романа Сасанчина / Відео з інстаграм-сторіс Іванни

Після церемонії таїнства Роман та Іванка запросили батьків і гостей у ресторан, де накрили щедрий стіл та облаштували фотозону з написом "Хрещення Елізабет". Її прикрасили крилами янгола, ніжно-рожевими, золотистими та білими кульками. 

Роман Сасанчин з дружиною, донькою і подругою / Фото з інстаграму дівчини

Примітно, що батьки співака побачили внучку лише через три тижні. Роман нібито не хотів, щоб вони приїжджали раніше, аби донечка адаптувалася та підросла.

Що відомо про батьківство Романа Сасанчина 

  • Дівчинка з'явилася на світ 30 грудня 2021 року. 19-річний співак був присутній на пологах і підтримував кохану на потугах. Доньку вони назвали Єлизаветою, але у свідоцтві про народження записали Елізабет. 
  • На жаль, пологи Іванни були важкими, їй довелось робити кесарів розтин. 
  • Дружину Сасанчина виписали з пологового на четвертий день. За доньку він подарував їй підвіску з зображенням матері та малюка і троянди. 
  • Через три тижні після народження доньки Іванна захворіла й лягла в лікарню. У дівчини застоювалося молоко, через що піднялась висока температура, з'явились нудота, слабкість і головний біль.
Автор: Марина Джура