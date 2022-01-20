Іванна декілька днів почувалася погано, однак лише консультувалася з лікарями, а все лікування відбувалося вдома. Тепер молоду матусю госпіталізували, адже вона має перебувати під наглядом медиків.

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Іванна Сасанчин у лікарні

Декілька днів в Іванни трималася температура, яку в домашніх умовах вона не могла збити. Тому лікарі прийняли рішення госпіталізувати дівчину, тепер вона перебуває під крапельницями. Точного діагнозу зіркова матуся наразі не повідомляє, тому невідомо, який вірус підхопила. Поки дружина артиста в лікарні, доглядати за маленькою донькою, яка народилася 30 грудня, йому допомагають батьки.

Станом на ранок 20 січня медикам вдалося збити температуру, тому Іванна сподівається, що їй вдасться вже повернутися додому. Серед симптомів хвороби у дівчини залишаються сильний головний біль, нудота та слабкість.

Зазначимо, у дівчини була важка вагітність. Вона декілька разів потрапляла до лікарні й на тривалий час залишалася там. Пологи також не пройшли без ускладнень. Іванна намагалася народити самостійно, однак, коли життю донечки почала загрожувати небезпека, лікарі зробили матусі кесарів розтин.