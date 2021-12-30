Український співак та новоспечений батько Роман Сасанчин поділився першими подробицями після народження донечки. Він розповів, як пройшли пологи й розсекретив ім'я доньки.

Важливо Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його кохана Іванна вперше стали батьками

Роман Сасанчин про пологи

Артист поділився, що як вагітність, так і пологи були нелегкими. "Вже сьогодні о другій годині ночі Іванка телефонує і каже: "У мене перейми почалися". З тої години я з нею сидів. Вона не змогла природно народити, її кесарили. Буквально пів години тому мені принесли маленьке чудо! Я не можу передати ці емоції", – поділився зірковий батько.

Хоч спершу Роман Сасанчин сумнівався, чи піде на партнерські пологи, вже перед важливою подією він таки вирішив наважитися на те, щоб підтримати кохану в процесі.

Ще до пологів я одразу попередив дружину, що я буду з нею на пологах, тому що це таке таїнство, яке можливо буде тільки один раз в нашому житті і я дуже хочу підтримувати її,

– розповів виконавець.

Новоспечений татусь розсекретив ім'я донечки: "Назвали Єлизавета. Елізабет буде у паспорті". Він додав, що ніколи не думав про те, що стане батьком у 19 років.

"Я ніколи не міг подумати… Я дуже переживав. Це насамперед відповідальність. Багато чого для дитини зробити. Коли я сидів у палаті й почув крик на весь коридор, я одразу зрозумів, що це моє", – сказав Роман Сасанчин.



Роман Сасанчин з донькою / Фото з інстаграму Сасанчина

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