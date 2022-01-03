У понеділок, 3 січня, дружина Романа Сасанчина повернулась додому з донькою. З пологового будинку Тернополя їх виписали на четвертий день. З цієї нагоди 19-річний юнак зумів влаштувати коханій справжнє свято.

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У лікарню він прибув з горою рожевих кульок, квітами та особливим подарунком для Іванни. Роман вручив дружині підвіску з зображенням матері й малюка. Цей сюрприз розчулив Іванку.

Подарунок Романа Сасанчина коханій / Фото з інстаграм-сторіс Іванни

До слова, на виписці з пологового будинку не було ані Романових, ані Іванчиних батьків. Єдині, хто підтримали молоде сімейство, – подруги Віка та Лідія. Вони й допомогли подружжю доставити крихітку Елізабет додому.

Наша дитинка та Іванка приїхали сьогодні додому здоровими та неймовірно щасливими,

– поділився Роман Сасанчин.

Роман Сасанчин з дружиною Іванною та донькою / Фото з інстаграму співака

Роман Сасанчин з дружиною, донькою та подругою / Фото з інстаграму співака

Роман Сасанчин з дружиною, донькою та подругою / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, раніше Роман Сасанчин розповідав, що його батьки спокійно відреагували на незаплановану вагітність Іванни. Мама хлопця вигукнула: "Буде третя Ромашечка", а батько сказав: "Ну що, молодець сину".

Усе про пологи дружини Івана Сасанчина

19-річний переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його кохана Іванна стали батьками 30 грудня. Юнак був присутній на пологах, тому одразу опублікував фото з новонародженою донечкою, засвітивши її обличчя.

Згодом співак зізнався, що в коханої були важкі пологи, тому їй довелось зробити кесарів розтин.

Дівчинку назвали Єлизаветою, але у свідоцтві про народження вкажуть ім'я Елізабет.

Повний текст публікації Романа Сасанчина:

І все ж таки хочемо висловити величезну подяку перинатальному центру Тернополя за те, що попри всі складності, які були у нас з Іванкою, виконали свою роботу на найвищому рівні. І найголовніше – зробили все для того, щоб наша дитинка та Іванка приїхали сьогодні додому здоровими та неймовірно щасливими.

Окремо хочемо щиро подякувати за неймовірно прекрасні пологи. Дякуємо за ваші золоті руки.