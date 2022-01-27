Молодые родители Роман и Иванна Сасанчин еще в роддоме показали лицо новорожденной дочери широкой публике, поэтому не стали затягивать с крестинами. Они окрестили девочку до месяца и показали видео с таинства.

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Роман Сасанчин окрестил дочь

На церемонию Роман и Иванна позвали только самых близких друзей. Они выбрали две пары крестных родителей. Интересно, церковь пришли только родители победителя "Голоса страны", родных девушки не было. Зато супруги пригласили фотографа и видеооператора.

Крестины дочери Романа Сасанчина / Видео из инстаграм-сторис Иванны

После церемонии таинства Роман и Иванна пригласили родителей и гостей в ресторан, где накрыли щедрый стол и обустроили фотозону с надписью "Крестины Элизабет". Ее украсили крыльями ангела, нежно-розовыми, золотистыми и белыми шариками.

Роман Сасанчин с женой, дочкой и подругой / Фото из инстаграма девушки

Примечательно, что родители певца увидели внучку только через три недели. Роман якобы не хотел, чтобы они приезжали раньше, чтобы дочь адаптировалась и подросла.

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