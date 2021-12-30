Про поповнення у молодій сім'ї Роман розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Його дівчина Іванна народила дівчинку, яка стала первістком для закоханих.
До слова Дружина Романа Сасанчина розповіла, як вони миряться після сварок
19-річний переможець "Голосу країни" був присутній на пологах. Він підтримував кохану під час потуг і почув перший крик своєї крихітки.
"Справжні перейми не переплутаєш ні з чим. Я вже пересвідчилась, мої тренувальні, то квіточки були. Це такий кайф, коли вони відпускають", – ділилась Іванна з підписниками просто з родзалу.
Я щасливий. Дякую Богу за це,
– лаконічно підписав Роман Сасанчин перше фото з донькою.
Роман Сасанчин з новонародженою донечкою / Фото з інстаграму співака
Що відомо про першого малюка Романа Сасанчина і його нареченої Іванни
- Відомо, що закохані Роман та Іванна познайомилися через спільних друзів у 2020 році. Дівчина старша від співака на 4 роки.
- Через декілька місяців після знайомства, пара почала жити разом у квартирі Романа, яку він виграв у шоу "Голос країни".
- Наприкінці травня 2021 року переможець пісенного конкурсу зізнався, що запропонував дівчині руку і серце, натомість вона відповіла хлопцеві "Так".
- У кінці серпня пара сколихнула мережу повідомленням, що вони очікують на появу малюка.
- Роман та Іванна приховували стать дитини, але через деякий час опублікували відео, де проколюють повітряну кулю, з якої сиплються рожеві конфеті. Так вони повідомили, що чекають на доньку.