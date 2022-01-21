Як розповідав Роман Сасанчин в інстаграмі, його батьки довго не приїжджали до новонародженої внучки Елізабет, аби дитина краще адаптувалась до навколишнього середовища і не "підхопила" якусь хворобу. Лише зараз, через три тижнів після пологів, батьки Василь та Євдокія приїхали в гості у Велику Березовицю, що на Тернопільщині.

До слова Роман Сасанчин показав, як виглядає його мама після коронавірусу: фото батьків співака з внучкою

Самі ж батьки юного артиста наразі живуть у селі Садки Чортківського району. Раніше Роман показував, як вони з цікавістю розглядають крихітну Елізабет на руках в дідуся Василя, а згодом Іванна поділилась милим сімейним знімком.

На ньому усі сім'я сиділа біля новорічної ялинки – Іванна зручно умостилась на колінах у батька Романа, а хлопець сів поруч з мамою. Уся сім'я одягнула красиві вишиванки, окрім Іванки, яка накинула на сірий кардиган "американську" хустину.



Сім'я Романа Сасанчина / Фото з інстаграму Іванни

Наразі Іванна продовжує лікуватись, поки Роман доглядає вдома за їхньою маленькою донечкою Елізабет. Дівчина не уточнювала причину госпіталізації.