ЗМІ дізнались про три останні бажання принца Філіпа

Герцог Единбурзький принц Філіп помер 9 квітня 2021 року. Але незадовго до цього чоловік близько місяця перебував у лікарні та переніс операцію на серці. Ймовірно, відчуваючи прихід смерті, він покликав до себе свого найстаршого сина принца Чарльза та озвучив йому три свої бажання.

Зустріч принца Філіпа і принца Чарльза й справді відбулась 22 лютого в госпіталі. Відомо, що звідти принца Чарльз їхав в автомобілі зі сльозами на очах. Ймовірно, саме настанови та прохання принца Філіпа його розчулили.

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Останні прохання принца Філіпа

У виданні розповіли, що 99-річний принц Філіп не просто так запросив сина того дня відвідати його. Він проінструктував Чарльза про подальші дії, що йому треба робити після його смерті:

Філіп попросив Чарльза доглядати за королевою Єлизаветою II і піклуватися про неї;

зокрема розповів про те, як Чарльзу слід вести королівську сім'ю у наступні роки;

а ще він висловив бажання повернутися додому, до Віндзорського замку, аби піти з життя, перебуваючи в рідних стінах.

Зазначимо, що принца Філіпа виписали з лікарні 16 березня. Тоді його сфотографували папараці – чоловік помітно схуд, проте тримався і був при світлому розумі. У виданні The Daily Mail розповіли, що за ті три тижні, що принц Філіп пробув вдома, герцог Единбурзький здебільшого провів час у власній спальні з видом на Східну терасу у Віндзорському замку.

Але він продовжував інколи проводити час з Єлизаветою II та приєднувався до неї під час трапез, які були вже дещо змінені у зв'язку з обставинами. Подейкують, що останню ніч принц Філіп провів зі своєю дружиною-королевою, з якою був у шлюбі 73 роки. На ранок 9 квітня чоловік помер у власному ліжку.

Що відомо про смерть принца Філіпа