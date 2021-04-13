Герцог Эдинбургский принц Филипп умер 9 апреля 2021 года. Но незадолго до этого мужчина около месяца находился в больнице и перенес операцию на сердце. Вероятно, чувствуя приход смерти, он якобы позвал к себе своего старшего сына принца Чарльза и озвучил ему три своих желания.

Встреча принца Филиппа и принца Чарльза действительно состоялась – 22 февраля в госпитале. Известно, что оттуда принца Чарльз ехал в автомобиле со слезами на глазах. Вероятно, именно установки и просьбы принца Филиппа его растрогали.

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Последние просьбы принца Филиппа

В издании рассказали, что 99-летний принц Филипп не просто так пригласил сына в тот день посетить его. Он проинструктировал Чарльза о дальнейших действиях, что ему надо делать после его смерти:

уже покойный Филипп попросил Чарльза ухаживать за королевой Елизаветой II и заботиться о ней;

в частности рассказал о том, как Чарльзу следует вести королевскую семью в последующие годы;

а еще он выразил желание вернуться домой в Виндзорский замок, чтобы уйти из жизни, находясь в родных стенах.

Отметим, что принца Филиппа выписали из больницы 16 марта. Тогда его сфотографировали папарацци – мужчина заметно похудел, но держался и был при светлом уме. В издании The Daily Mail рассказали, что те три недели, что принц Филипп пробыл дома, герцог Эдинбургский в основном провел в собственной спальне с видом на Восточную террасу в Виндзорском замке.

Но он продолжал иногда проводить время с Елизаветой II и присоединялся к ней во время трапез, которые были уже несколько изменены в связи с обстоятельствами. Говорят, что последнюю ночь принц Филипп провел со своей женой-королевой, с которой пробыл в браке 73 года. На утро 9 апреля мужчина умер в собственной постели.

Что известно о смерти принца Филиппа