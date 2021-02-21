Принц Чарльз відвідав батька в лікарні і повернувся зі сльозами на очах
Принц Чарльз днями відвідав батька, принца Філіпа, що перебуває в лікарні через погане самопочуття. Повертаючись до машини, папараці сфотографували сина королеви зі сльозами на очах.
Джерело:ABC News
Принц Чарльз, син королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа, відвідав батька в лікарні. Він повернувся до автомобіля зі сльозами на очах.
До теми Принц Філіп залишиться в лікарні до наступного тижня, – ЗМІ
Принц Чарльз відвідав батька
Принц Уельський приїхав до лікарні короля Едуарда VII приватним автомобілем у суботу, 20 лютого. Біля ліжка батька принц Чарльз пробув близько 30 хвилин. Коли ж він повертався назад, то папараці сфотографували сина королеви зі сльозами на очах.
Як повідомляє Sky News, короткий візит принца Чарльза був "незвичним, оскільки він раніше не відвідував свого батька в лікарні". Так само й під час пандемії члени королівської родини не відвідували один одного в лікарнях.
Зазначимо, що відвідидувати пацієнтів у лікарні можна тільки за виняткових обставин через пандемію коронавірусу. Також відомо, що всі члени королівської сім'ї продовжують виконувати свої обов'язки.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Що відомо про госпіталізацію принца Філіпа
- Герцога Единбурзького поклали в лікарню 16 лютого. Лікар порадив чоловікові королеви "обстежитися та відпочити". Представники Букінгемського палацу запевняють, що госпіталізація принца Філіпа не пов'язана з коронавірусом, від якого він вакцинувався.
- Згодом стало відомо, що принца залишили на третю ніч у лікарні. Йому не подобається зайва метушня, тому він доволі грубо реагує на роботу медперсоналу.
- Госпіталізація принца Філіпа триватиме якнайменше до наступного тижня. Герцог перебуває в "доброму гуморі", але однаково хоче якомога швидше повернутися додому.
Поділитися новиною