Принц Чарльз днями відвідав батька, принца Філіпа, що перебуває в лікарні через погане самопочуття. Повертаючись до машини, папараці сфотографували сина королеви зі сльозами на очах.

Принц Чарльз, син королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа, відвідав батька в лікарні. Він повернувся до автомобіля зі сльозами на очах.

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Принц Чарльз відвідав батька

Принц Уельський приїхав до лікарні короля Едуарда VII приватним автомобілем у суботу, 20 лютого. Біля ліжка батька принц Чарльз пробув близько 30 хвилин. Коли ж він повертався назад, то папараці сфотографували сина королеви зі сльозами на очах.

Як повідомляє Sky News, короткий візит принца Чарльза був "незвичним, оскільки він раніше не відвідував свого батька в лікарні". Так само й під час пандемії члени королівської родини не відвідували один одного в лікарнях.

Зазначимо, що відвідидувати пацієнтів у лікарні можна тільки за виняткових обставин через пандемію коронавірусу. Також відомо, що всі члени королівської сім'ї продовжують виконувати свої обов'язки.

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