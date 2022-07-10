Злата Огнєвіч про артисток, які повернулись в Україну: "Краще пізно, ніж ніколи"

Українська співачка Злата Огнєвіч лагідно дорікнула колегам, які повернулися до України. Вона із сарказмом написала: "Дякую, що дали нам трошки перепочити".

Українська співачка Злата Огнєвіч з початку війни залишалась в Україні та давала благодійні концерти для військових. Днями вона висловилась про тих, хто повернувся додому лише зараз, після майже пів року війни.

До слова Даша Астаф'єва розкаялася, що заробляла "бабло" в росії після окупації Криму

Злата Огнєвіч про зіркових колег

Виконавиця саркастично прокоментувала повернення співачок до України. Вона дорікнула їм за те, що так довго були за кордоном.

Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже пів року закордоном. Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм,

– написала Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч про зіркових колег / Фото з інстаграм-сторіз

Хто повернувся до України останніми днями

4 липня про повернення до України заявили одразу дві артистки, які до цього були за кордоном – Оля Полякова та Тіна Кароль. Оля Полякова вже встигла дати концерт у метро та виступити для військових.

Днями додому також повернулась Ксенія Мішина з сином. Вона жила у Бельгії, де працювала над благодійним проєктом.