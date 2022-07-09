Батько Дар'ї Астаф'євої з Башкирії, але до одруження з мамою жив у Воркуті. Тож у росії співачка була ще маленькою, а до 2014 року об'їздила її з концертами. Однак робота в країні-агресорці була в зірки й після окупації Криму та війни на Донбасі, за що їй зараз соромно.

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Даша Астаф'єва про виступи в Росії після 2014 року

У мене було декілька концертів. Я була в Пітері. То були корпоративи. І найчастіше це люди з України, які там живуть, але запрошують українських артистів,

– розповіла Астаф'єва.

Однак виправдалася, що розважала російську публіку через скрутне матеріальне становище, бо в Україні все нібито дуже корумповано: "Є пласт артистів, які завжди й скрізь, і тільки вони". Тоді як у росію її кликали й платили зовсім інші гроші.

"Я могла одного разу поїхати в росію і не працювати два-три місяці взагалі. Там дуже гарні гонорари були. Якщо в Україні потрібно було 10 разів попрацювати, то в росії потрібно було просто заплющити очі, рота, перестати себе корити й поїхати", – не стала кривити душею співачка.

Проте росіяни їй не подобалися, вона запам'ятала їх бездушними і скупими.

У росії я тоді виступала, як зараз живу, як зомбі. Приїхала, виступила, сказала гарні слова, поусміхалася, зробила клас і поїхала. В Україні я кайфую від людей. У росії все дуже бездушно, просто дуже багато бабла. У Росії всі жадібні на почуття, на емоції. Бабки, попит – не більше і не менше,

– зізналася Дар'я Астаф'єва.

Чи залишилися в Астаф'євої друзі в росії

Оскільки Астаф'єва була популярною в росії, то встигла подружитися з кількома зірками того шоу-бізу. Так, вона досі спілкується з двома російськими селебріті – телеведучою Катею Варнавою та коміком Семеном Слєпаковим.

"Я досі переписуюся з Катею Варнавою, зі Слєпаковим. Але я пишу перша. Мені важливо розуміти, чи ще вони люди. Тому що всі інші, навіть мої родичі, їх не стало", – поділилася артистка.