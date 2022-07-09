З Бельгії 33-річна Ксенія Мішина їхала за кермом свого авто. У Львові вона зустрілася з подругою-журналісткою Аліною Доротюк, а на ранок вирушила до Києва.

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Ксенія Мішина про повернення до Києва

Я вдома. Такі відчуття круті. Тепер з Платохою будемо звикати до тривог, але сподіватися, що їх скоро зовсім не стане,

– заявила Ксенія Мішина.

Зірка зауважила, що місцевість на Заході країни й на Київщині дуже відрізняється, адже там "тихе сільське життя, гори, лелеки, доглянуті будинки", а дорогою до столиці вона побачила десятки зруйнованих осель і бізнесів.

"Ну якого х*ра ця чернь вирішила змінити нам життя й когось асвабадить? Ну якого?" – емоційно написала акторка. Мішина зізналася, що Київ більше не буде для неї таким, як до 24 лютого. Перш за все тому, що в ньому не вистачає її рідних.

"Поки був проєкт, я багато працювала, паралельно роблячи справи й піклуючися про сина. Думати не було коли, а зараз є. І я зрозуміла, що мій Київ буде зовсім інший, адже там не вистачає багатьох близьких мені людей. У цей Новий рік ми ніби відчули й дивом зібралися в Києві такою великою родиною. Це було дуже душевно й весело. А зараз мені доводиться прийняти той факт, що я не знаю, коли я побачу й обійму маму й тата", – поділилася акторка.

Ксенія Мішина прокоментувала повернення до Києва / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Тут варто нагадати, що ще у травні Ксенія Мішина розповідала, що з батьками з Криму її "життя роз'єднало". Вона не хотіла коментувати стосунки з мамою й татом з Севастополя, бо для неї це "складна, дуже особиста і дуже болюча тема".

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