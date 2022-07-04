Жінка опублікувала в мережі кілька інстаграм-сторіс, які ознаменували її повернення в Україну. Відомо, що вона має великий маєток неподалік столиці, тому написала, що земля залишилась такою ж родючою, як і була. На знімку можна побачити молоді саджанці, які, ймовірно, замість неї висадила інша господиня.
До слова Тато плакав, бо це новий фашизм, – Тіна Кароль розповіла, як її батьки тікали з Києва
"Тіна. Київ. Біль", – лаконічно підписав фото піар-менеджер артистки Павло Орлов.
Приїхавши додому, Тіна вже встигла зібрати урожай черешень і похизуватись ним в мережі. Також вона показала залізні "їжаки", які виставлені на вулицях проти техніки росіян.
Тіна Кароль повернулась в Україну / Фото з фейсбуку Павла Орлова
Ймовірно, Тіна повернулась додому зовсім ненадовго, оскільки вже зовсім скоро у неї запланований концерт у Дубліні на підтримку України – 9 липня. Раніше Тіна розповідала, що повернеться додому по-тихому, бо не хоче привертати до себе увагу.
Не хочеться робити з цього ґвалт, тому що я буду наражати людей на небезпеку. "О, Тіна поїхала, і ми поїдемо". Ми люди публічні, ми не маємо права просто взяти: "Я в Україні". Тоді всі зрозуміють, що можна повертатися, а це життя людей. І це лотерея,
– казала Тіна Кароль ще всередині квітня.
Тіна Кароль в еміграції
- У перші дні повномасштабної війни Росії з Україною Тіна молилась в монастирі та гірко плакала.
- Згодом вона виїхала та оселилась у Варшаві, Польща, де виходила на мітинги і давала перші виступи на підтримку України.
- Потім її почали запрошувати на різні благодійні концерти та заходи по всій Європі та світу.
- Рідні Тіни залишались в Україні на час війни, проте розповідали, що сучасна війна нагадує Другу світову, коли бабусі Тіни потрібно було тікати від нацистів, бо та була єврейкою. 64-річний батько Тіни також вступив у ТрО.