Своєю подорожжю до Мексики Огнєвіч поділилася в Instagram-stories. Цього тижня пройде пишна урочистість напередодні весілля.

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За словами співачки, захід проходить у містечку Пуерто-Вальярта на одній із розкішних вілл. Андрій Хветкевич перед самою церемонією влаштував вечір знайомств, щоб усі гості могли поспілкуватися один з одним.



Злата Огнєвіч оїхала до Мексики на весілля / Фото з її інстаграм-сторіс

Попереду тиждень у Мексиці, у дивовижному Пуерто-Вальярта! Це дуже хвилююча подія – весілля Андрія Хветкевича. А я спробую жити тут і зараз, відчуваючи та проживаючи всі моменти. Я вдячна за можливість бути тут,

– написала Огнєвіч.

Злата для цієї події обрала шикарну сукню від українського бренду. Крім того, зірка розповіла про атмосферу заходу.



Злата Огнєвіч оїхала до Мексики на весілля / Фото з її інстаграм-сторіс

Цікаво що Хветкевич запросив до Мексики ще кількох своїх друзів з України. Але більшість гостей – це родичі Феліпе.

Дивіться фото з Мексики, куди поїхала Злата Огнєвіч:

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