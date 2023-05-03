Своєю подорожжю до Мексики Огнєвіч поділилася в Instagram-stories. Цього тижня пройде пишна урочистість напередодні весілля.
Цікаво Злата Огнєвіч зізналася, чи змінила б свій вибір чоловіка на шоу "Холостячка-2"
За словами співачки, захід проходить у містечку Пуерто-Вальярта на одній із розкішних вілл. Андрій Хветкевич перед самою церемонією влаштував вечір знайомств, щоб усі гості могли поспілкуватися один з одним.
Злата Огнєвіч оїхала до Мексики на весілля / Фото з її інстаграм-сторіс
Попереду тиждень у Мексиці, у дивовижному Пуерто-Вальярта! Це дуже хвилююча подія – весілля Андрія Хветкевича. А я спробую жити тут і зараз, відчуваючи та проживаючи всі моменти. Я вдячна за можливість бути тут,
– написала Огнєвіч.
Злата для цієї події обрала шикарну сукню від українського бренду. Крім того, зірка розповіла про атмосферу заходу.
Злата Огнєвіч оїхала до Мексики на весілля / Фото з її інстаграм-сторіс
Цікаво що Хветкевич запросив до Мексики ще кількох своїх друзів з України. Але більшість гостей – це родичі Феліпе.
Дивіться фото з Мексики, куди поїхала Злата Огнєвіч:
Що відомо про стосунки Андрія Хветкевича: головне
- Нагадаємо, Андрій перебував у стосунках зі своїм нареченим ще до участі у романтичному шоу. Після "Холостячки" зізнався, що він бісексуал і раніше зустрічався з чоловіками.
- Роман з колумбійцем у нього зав'язався шість років тому. Феліпе зробив пропозицію фрідайверу ще на початку 2021 року. Тоді Хветкевич йому відмовив, оскільки не був готовий до створення родини.
- Саме після цього кроку українець вирішив піти на "Холостячку", аби розібратися у своїх почуттях.
- А 4 серпня Хветкевич опублікував фото з обручками, заінтригувавши шанувальників. Але оголосив про заручини та здійснив камінг-аут лише через кілька тижнів.
- Згодом він наважився показати обличчя коханого – ним виявився колумбієць Феліпе. Також Андрій показував шанувальникам відео, як він ставав на одне коліно перед бойфрендом і робив пропозицію.