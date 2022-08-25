Учасник 2 сезону "Холостячки" Андрій Хветкевич вразив шанувальників новиною про камінгаут. Днями він опублікував нове фото з бойфрендом на особистій сторінці.
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Андрій Хветкевич показав нареченого
Учасник романтичного шоу приховував свого бойфренда, з яким заручився. Але тепер вирішив показати його обличчя. Це Андрій зробив з нагоди дня народження коханого, опублікувавши спільне фото.
З днем народження, Філіпе! Дякую, що показав мені, як кохати і бути коханим. Я кохаю тебе,
– написав Хветквич.
Андрій Хветкевич з нареченим / Фото з інстаграму Андрія Хветкевича
Кадр прокоментувала Злата Огнєвіч і написала: "Котики".
Що відомо про камінгаут Хветкевича
- Андрій Хветкевич, який боровся за серце Злати Огнєвіч у 2 сезоні "Холостячки", тиждень тому зізнався у нетрадиційній орієнтації. Він розповів, що не був чесним з собою та приголомшив новиною про заручини з коханим.
- Учасник реаліті відповів шанувальникам, що мав справжні почуття до Злати. Він додав, що для його мами новина про заручини була несподіванкою, але вона прийняла сина таким, як є.