Учасник 2 сезону "Холостячки" Андрій Хветкевич вразив шанувальників новиною про камінгаут. Днями він опублікував нове фото з бойфрендом на особистій сторінці.

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Андрій Хветкевич показав нареченого

Учасник романтичного шоу приховував свого бойфренда, з яким заручився. Але тепер вирішив показати його обличчя. Це Андрій зробив з нагоди дня народження коханого, опублікувавши спільне фото.

З днем народження, Філіпе! Дякую, що показав мені, як кохати і бути коханим. Я кохаю тебе,

– написав Хветквич.



Андрій Хветкевич з нареченим / Фото з інстаграму Андрія Хветкевича

Кадр прокоментувала Злата Огнєвіч і написала: "Котики".

Що відомо про камінгаут Хветкевича