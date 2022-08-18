Камінг-аут Андрія приголомшив його підписників. Ще рік тому вся країна спостерігала за його романтичними стосунками зі Златою Огнєвіч, а тепер чоловік заручився зі своїм коханим.

Вас може зацікавити Невже разом: Злата Огнєвіч сходила на побачення з учасником "Холостячки"

Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут

Вже тривалий час Андрій живе та працює в США. Саме там він перебуває зараз. Чоловік повідомив про свою нетрадиційну орієнтацію, опублікувавши романтичне фото, на якому зображений разом з обранцем. Як повідомив Андрій в сторіс, його наречений родом з Колумбії. Закохані ніжно цілувалися під водою.

У дописі Андрій зазначив, що тривалий час керувався стереотипами і не був чесним перед собою. Протягом останнього року він багато думав і нарешті наважився розповісти прихильникам правду, сподіваючись на підтримку.

Я знаю, що у вас можуть бути питання (бо в мене точно були). У будь-якому випадку я такий, який є, вчуся приймати та любити себе. Нещодавно він сказав "Так". Сьогодні ми їдемо у коротку відпустку Європою, щоб відсвяткувати наші заручини та його день народження,

– написав Андрій під романтичним кадром.



Андрій Хветкевич з коханим / Фото з інстаграму Хветкевича

4 серпня Андрій заінтригував прихильників, опублікувавши фото обручок з підписом: "Відповідь "Так". Тоді Хветкевич також зазначив, що обрав обручку від українського бренду, хоча зараз живе у Сполучених Штатах Америки.



Андрій Хветкевич заручився / Фото з інстаграму Хветкевича

Реакція Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч, за серце якої чоловік боровся в реаліті-шоу, привітала наречених: "Найщиріші вітання! Я дуже рада за вас!".