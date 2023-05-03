Своим путешествием в Мексику Огневич поделилась в Instagram-stories. На этой неделе пройдет пышное торжество в канун свадьбы.
Интересно Злата Огневич призналась, изменила бы свой выбор мужа на шоу "Холостячка-2"
По словам певицы, мероприятие проходит в городке Пуэрто-Вальярта. на одной из роскошных вилл. Андрей Хветкевич перед самой церемонией устроил вечер знакомств, чтобы все гости могли пообщаться друг с другом.
Злата Огневич уехала в Мексику на свадьбу / Фото с ее инстаграм-сторис
Впереди неделя в Мексике, в удивительном Пуэрто-Вальярта! Это очень волнующее событие – свадьба Андрея Хветкевича. А я постараюсь жить здесь и сейчас, чувствуя и проживая все моменты. Я благодарна за возможность быть здесь,
– написала Огневич.
Злата для этого события выбрала шикарное платье от украинского бренда. Кроме того, звезда рассказала об атмосфере мероприятия.
Злата Огневич уехала в Мексику на свадьбу / Фото с ее инстаграм-сторис
Интересно, что Хветкевич пригласил в Мексику еще нескольких своих друзей из Украины. Но большинство гостей – это родственники Фелипе.
Смотрите фото из Мексики, куда уехала Злата Огневич:
Что известно об отношениях Андрея Хветкевича: главное
- Напомним, Андрей находился в отношениях со своим женихом еще до роли в романтическом шоу. После "Холостячки" признался, что он бисексуал по-прежнему встречался с мужчинами.
- Роман с колумбийцем у него завязался шесть лет назад. Фелипе сделал предложение фридайвера еще в начале 2021 года. Тогда Хветкевич отказал ему, поскольку не был готов к созданию семьи.
- Именно после этого шага украинец решил пойти на "Холостячку", чтобы разобраться в своих чувствах.
- А 4 августа Хветкевич опубликовал фото с кольцами, заинтриговав поклонников. Но объявил о помолвке и совершил каминг-аут всего через несколько недель.
- Впоследствии он отважился показать лицо любимого – им оказался колумбиец Фелипе. Также Андрей показывал поклонникам видео, как он становился на одно колено перед бойфрендом и делал предложение.