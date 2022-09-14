Учасник романтичного проєкту "Холостячка" Андрій Хветкевич виходить заміж. Він ділиться зі своєю аудиторією зворушливими кадрами з коханим. На сторінці в інстаграмі він опублікував нове відео.

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Як Андрій Хветкевич робив пропозицію

Фрідайвер показав, як робив пропозицію своєму коханому. Він приготував для Феліпе подарунок – у торбинці була невеличка коробочка, де лежала обручка. Коли колумбієць відкрив торбинку, Андрій взяв обручку, став на одне коліно та освідчився в коханні.

На відео помітно, як трохи розгубився та здивувався Феліпе. Але він відповів "так" на пропозицію Хветкевича.

Як Андрій Хветкевич освідчився коханому:

Романтичне відео зібрало безліч переглядів і вподобань. Шанувальники діляться своїми враженнями у коментарях під роликом:

  • "Ви такі красиві";
  • "Яка ж любов все-таки гарна! Бажаю щастя";
  • "Такі щирі емоції! Він не одразу усвідомив що насправді сталося, так мило";
  • "Вітання! Будьте щасливі";
  • "Щиро за вас рада";
  • "Які ви щасливі. Лишайтеся надалі з прекрасними почуттями один до одного";
  • "Це дуже романтично! Будьте щасливі! Кохання вам";
  • "Вау, я заплакала. Це так мило".