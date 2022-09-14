Учасник романтичного проєкту "Холостячка" Андрій Хветкевич виходить заміж. Він ділиться зі своєю аудиторією зворушливими кадрами з коханим. На сторінці в інстаграмі він опублікував нове відео.
Дивіться також Анна Трінчер готується до весілля: які зірки будуть на церемонії
Як Андрій Хветкевич робив пропозицію
Фрідайвер показав, як робив пропозицію своєму коханому. Він приготував для Феліпе подарунок – у торбинці була невеличка коробочка, де лежала обручка. Коли колумбієць відкрив торбинку, Андрій взяв обручку, став на одне коліно та освідчився в коханні.
На відео помітно, як трохи розгубився та здивувався Феліпе. Але він відповів "так" на пропозицію Хветкевича.
Як Андрій Хветкевич освідчився коханому:
Романтичне відео зібрало безліч переглядів і вподобань. Шанувальники діляться своїми враженнями у коментарях під роликом:
- "Ви такі красиві";
- "Яка ж любов все-таки гарна! Бажаю щастя";
- "Такі щирі емоції! Він не одразу усвідомив що насправді сталося, так мило";
- "Вітання! Будьте щасливі";
- "Щиро за вас рада";
- "Які ви щасливі. Лишайтеся надалі з прекрасними почуттями один до одного";
- "Це дуже романтично! Будьте щасливі! Кохання вам";
- "Вау, я заплакала. Це так мило".