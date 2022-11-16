Під час концерту впала касетна бомба, – Злата Огнєвіч розповіла про виступ у зоні бойових дій

Співачка Злата Огнєвіч неодноразово виступала перед нашими військовими, які щодня захищають Україну. Вона відправлялася у зону бойових дій, де є постійна небезпека.

Під час одного з концертів Злати в Донецькій області вона почула вибухи. Тоді неподалік впала касетна бомба.

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Злата Огнєвіч про концерт біля лінії фронту

15 листопада Україна зазнала ще одного масованого обстрілу. Мільйони українців у різних містах ховалися від вибухів. Наші військові щодня чують ці звуки на передовій. Ті, хто живуть біля лінії фронту, особливо гостро відчувають на собі ракетні обстріли. У цьому Злата Огнєвіч переконалася під час поїздки у Донецьку область.

Під час концерту у нашому периметрі впала касетна бомба. Я чула вибух. Світло виключилося. Але ми не розгубилися та продовжили співати під гітару. Для військових – це норма, але для мене – людини з глибокого тилу – ні. Вночі були "салюти" від артилерії, яка працювала на горизонті. Я все це бачила, всю ніч чула вибухи. Там навіть повітря якесь інше. Все дуже близько, відчуття загострюються. Реальність сприймається по-іншому,

– поділилася Огнєвіч.

Однак навіть після такої небезпечної поїздки Злата готова знову поїхати на фронт, підтримувати наших захисників стільки, скільки буде потрібно. Вона закликає всіх донатити на ЗСУ, допомагати військовим і не здаватися.

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