Дмитро Комаров відвідав звільнений Херсон ще до візиту президента. Мандрівник розповів, що прийшов на зустріч з Володимиром Зеленським заздалегідь, і весь час думав про те, "хоч би не прилетіло."

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Дмитро Комаров потрапив під обстріл у Херсоні

Телеведучий поділився, що вважає візит президента у звільнене місто – важливим кроком, а також сміливим й ризикованим. Він додав, що в цій думці з ним погодилися й військові. На щастя, Зеленського не застали обстріли, а от Комарову пощастило не так сильно.

Я переконався у небезпеці особисто. Сьогодні вранці після пресконференції ми поїхали до Антонівського мосту та потрапили під обстріл. Я спілкувався з сім'єю, яка живе біля мосту. Стіни затремтіли. Полетіли шибки. Ми вискочили на вулицю і сховалися з дітьми за стіною у протилежному від Дніпра боці,

– зізнався Дмитро Комаров.

"Там застали ще кілька прильотів (судячи зі звуку – міномет). Допомогли сім'ї з дітьми сісти в машину та поїхати. Ми потрапили під обстріл за 2 години після візиту президента. Він дуже ризикував. Сьогодні у зоні ризику кожен українець. Усвідомлено. Адже для кожного українця свобода найдорожча на світі. Ми, українці, готові боротися та ризикувати собою, але не готові ризикувати свободою", – додав ведучий.

Ведучий про звільнення Херсонщини

Мандрівник підкреслив, що вважає неправильним формулювання, начебто "росіяни пішли з Херсону". Бо насправді їй змусила втекти українська армія.

Люди понад 8 місяців були в окупації. Без новин, але з упевненістю – їх не кинуть. Херсон звільнили. Так, саме звільнили. Мені не подобається формулювання "росіяни пішли самі", бо це не так. Їх змусили, унеможливили їх перебування. Нікуди вони не пішли б, якби не блискуча робота українців,

– зауважив Комаров.

Ведучий додав, що це не випадковість, а переможний крок для України. Тоді як для Росії – черговий і не останній програш. Адже їхній президент навіть не знає, як пояснити події в Херсоні, тоді як наш їде до людей у гарячі точки. "Цей візит підтверджує, що Україна та Росія – дві різні галактики. У РФ люди не мають жодних шансів поспілкуватися з президентом. В Україні президент виходить у натовп у місті, до якого з ворожих позицій дістає артилерія".

"Ми відчуваємо свободу", "почало вільніше дихатися", – таке сьогодні можна часто почути у Херсоні. Свобода, якщо ти знаєш, що таке, відчувається фізично. Свободу ми не проміняємо ні на що на світі,

– підсумував Комаров.

Дмитро Комаров на пресконференції президента: відео

Додамо, що вчинком президента також захопилась Маша Єфросиніна. Вона зауважила, що в Херсоні досі небезпечно бути цивільним, однак Зеленського це не стримало. "Поки хтось дев'ять місяців записує своєю ботоксною зал*пою шизофренічні "уроки історії" з бункера".