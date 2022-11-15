Українські знаменитості навідуються до жителів звільненого Херсона. Туди приїхав музикант Арсен Мірзоян разом з іншими військовими та волонтерами.

До теми Не бачила з Нового року, – Світлана Тарабарова показала зворушливе відео батьків з Херсона

Арсен Мірзоян у Херсоні

Співак приїхав у центр міста та виступив на площі Свободи. Він заспівав для жителів міста свою композицію "Моя країна". Коли Мірзоян виконував "Ой у лузі червона калина", йому активно підспівували містяни.

Арсен Мірзоян у Херсоні / Фото з фейсбуку артиста

Також Арсен Мірзоян фотографувався з херсонцями та роздавав автографи на прапорах.

Херсон – Україна! Емоційний стан, не з чим не порівняти! Справжнє "Місце щасливих людей". Але в цих сльозах радості відчуваєш, що його ціна замрійна. Емоції перших вражень заважають добирати слова. Честь і Слава Збройним Силам України!

– поділився артист.

Арсен Мірзоян заспівав "Червону калину": відео

Хто з зірок був у Херсоні

Військовий і ведучий Даніель Салем зайшов у Херсон у день звільнення разом з побратимами. Він показав і розповів, як їх зустрічали люди – зі смачною їжею та поцілунками.

зайшов у Херсон у день звільнення разом з побратимами. Він показав і розповів, як їх зустрічали люди – зі смачною їжею та поцілунками. Згодом фото зі звільненого міста показав Дмитро Комаров. Втім, 14 листопада він потрапив під обстріл – це сталось через дві години після того, як у Херсоні відбулась пресконференція Зеленського.

Вірш Арсена Мірзояна про звільнення Херсона

Жовто-блакитний на плечі

Бо саме він моя віра в тебе

Самий омріяний вечір

Листопад одинадцяте.

Вбиті сталеві собаки навкруги

І в капонірах земля

Хаймарс малює в блакить білі смуги.

Стогнуть Херсонські поля.

Янголи кольору хакі на площі

І жовтий скотч наче німб

Волю святу випромінюють очі

Воіни світла війні.

Посмішки щастя, обійми і сльози

Борщ, пиріжки і пісні

Знову дівчата плетуть свої коси,

Наче це все уві сні

Жовто-блакитний на плечі

Бо саме він моя віра в тебе

Самий омріяний вечір

Листопад одинадцяте.