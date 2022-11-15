Українські знаменитості навідуються до жителів звільненого Херсона. Туди приїхав музикант Арсен Мірзоян разом з іншими військовими та волонтерами.
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Арсен Мірзоян у Херсоні
Співак приїхав у центр міста та виступив на площі Свободи. Він заспівав для жителів міста свою композицію "Моя країна". Коли Мірзоян виконував "Ой у лузі червона калина", йому активно підспівували містяни.
Арсен Мірзоян у Херсоні / Фото з фейсбуку артиста
Також Арсен Мірзоян фотографувався з херсонцями та роздавав автографи на прапорах.
Херсон – Україна! Емоційний стан, не з чим не порівняти! Справжнє "Місце щасливих людей". Але в цих сльозах радості відчуваєш, що його ціна замрійна. Емоції перших вражень заважають добирати слова. Честь і Слава Збройним Силам України!
– поділився артист.
Арсен Мірзоян заспівав "Червону калину": відео
Хто з зірок був у Херсоні
- Військовий і ведучий Даніель Салем зайшов у Херсон у день звільнення разом з побратимами. Він показав і розповів, як їх зустрічали люди – зі смачною їжею та поцілунками.
- Згодом фото зі звільненого міста показав Дмитро Комаров. Втім, 14 листопада він потрапив під обстріл – це сталось через дві години після того, як у Херсоні відбулась пресконференція Зеленського.
Вірш Арсена Мірзояна про звільнення Херсона
Жовто-блакитний на плечі
Бо саме він моя віра в тебе
Самий омріяний вечір
Листопад одинадцяте.
Вбиті сталеві собаки навкруги
І в капонірах земля
Хаймарс малює в блакить білі смуги.
Стогнуть Херсонські поля.
Янголи кольору хакі на площі
І жовтий скотч наче німб
Волю святу випромінюють очі
Воіни світла війні.
Посмішки щастя, обійми і сльози
Борщ, пиріжки і пісні
Знову дівчата плетуть свої коси,
Наче це все уві сні
Жовто-блакитний на плечі
Бо саме він моя віра в тебе
Самий омріяний вечір
Листопад одинадцяте.