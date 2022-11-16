Во время одного из концертов Златы в Донецкой области она услышала взрывы. Тогда неподалеку упала кассетная бомба.

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Злата Огневич о концерте у линии фронта

15 ноября Украина подверглась еще одному массированному обстрелу. Миллионы украинцев в разных городах скрывались от взрывов. Наши военные каждый день слышат эти звуки на передовой. Люди, которые живут у линии фронта особенно остро ощущают на себе ракетные обстрелы. В этом Злата Огневич убедилась во время поездки в Донецкую область.

Во время концерта в нашем периметре упала кассетная бомба. Я слышала взрыв. Свет выключился. Но мы не растерялись и продолжили петь под гитару. Для военных – это норма, но для меня – человека из глубокого тыла – нет. Ночью были "салюты" от артиллерии, которая работала на горизонте. Я все это видела, всю ночь слышала взрывы. Там даже воздух какой-то другой. Все очень близко, ощущения обостряются. Реальность воспринимается по-другому,

– поделилась Огневич.

Однако даже после такой опасной поездки Злата готова снова уехать на фронт, поддерживать наших защитников столько, сколько потребуется. Она призывает всех донатить на ВСУ, помогать военным и не сдаваться.

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