Во время одного из концертов Златы в Донецкой области она услышала взрывы. Тогда неподалеку упала кассетная бомба.
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Злата Огневич о концерте у линии фронта
15 ноября Украина подверглась еще одному массированному обстрелу. Миллионы украинцев в разных городах скрывались от взрывов. Наши военные каждый день слышат эти звуки на передовой. Люди, которые живут у линии фронта особенно остро ощущают на себе ракетные обстрелы. В этом Злата Огневич убедилась во время поездки в Донецкую область.
Во время концерта в нашем периметре упала кассетная бомба. Я слышала взрыв. Свет выключился. Но мы не растерялись и продолжили петь под гитару. Для военных – это норма, но для меня – человека из глубокого тыла – нет. Ночью были "салюты" от артиллерии, которая работала на горизонте. Я все это видела, всю ночь слышала взрывы. Там даже воздух какой-то другой. Все очень близко, ощущения обостряются. Реальность воспринимается по-другому,
– поделилась Огневич.
Однако даже после такой опасной поездки Злата готова снова уехать на фронт, поддерживать наших защитников столько, сколько потребуется. Она призывает всех донатить на ВСУ, помогать военным и не сдаваться.
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- Тревел-ведущий Дмитрий Комаров неоднократно бывал в опасных местах недалеко от фронта. Недавно он сфотографировался в одной из квартир Харьковской области, куда прилетела ракета противника. После ухода Херсона Комаров был в этом городе. В этот же день приезжал Владимир Зеленский. После встречи с президентом ведущий попал под обстрел .
- Еще один украинский артист приехал в уволенный Херсон. Это Арсен Мирзоян. Он встретился с жителями города и спел для них песни.
- 15 ноября российские военные нанесли массовые ракетные удары по территории Украины. Во время этого обстрела ракеты упали и на территории Польши, являющейся членом НАТО. Но, по мнению Тараса Тополи, даже в таком случае НАТО не будет действовать против агрессора.