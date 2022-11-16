Російські ракети впали у Пшеводові, що у Грубешівському районі. Цей населений пункт межує з Львівською та Волинською областями. Вперше за час повномасштабної війни через масований обстріл російськими військами снаряди впали на територію країни НАТО.
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Тарас Тополя про падіння ракет у Польщі
Лідер гурту "Антитіла" висловив свою думку щодо падіння російських ракет на території Польщі. Оскільки це країна НАТО, то саме Альянс має дати рішучу відповідь. Натомість все більше заяв про те, що члени НАТО не впевнені, що це була російська ракета, яка запущена з території Росії.
Тарас Тополя наголосив, що не варто тішити себе ілюзіями, оскільки НАТО не вступить у цю війну. Він висловив щирі співчуття сім'ям загиблих громадян Польщі. А також звернувся до українців.
Кілька нагадувань всім: Росія – держава-терорист, НАТО не впишеться, 5 стаття колективного договору – забудьте. І не тіште себе ілюзіями. Просто робимо своє – планомірно знищуємо окупантів. За підтримки союзників. Так переможемо!
– написав Тарас.
Тарас Тополя про ракетний удар по території Польщі / Фото з інстаграму артиста
Падіння російських ракет у Польщі: головне
- Інформація про вибух надійшла близько 15:40. Тоді стало відомо, що на фермі раптово вибухнув трактор. Невдовзі з'явилися додаткові дані про те, що це могли спричинити російські ракети.
- Ракета впала у селі Пшеводів, що у Люблінському воєводстві. Воно межує з Львівською та Волинською областю, розташоване за 6 кілометрів від кордону з Україною.
- Внаслідок падіння ракети загинуло двоє громадян Польщі.
- Президент Анджей Дуда скликав Радбез. Його засідання відбудеться ближче до полудня 16 листопада. Крім того, він наполягав на терміновій зустрічі членів НАТО.
- У США мають попередні оцінки, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни не думають зупинятися на Україні. Таким чином, вони вирішили атакувати Польщу.