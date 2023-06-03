Дікусар побачився з рідними

Через лікування Дікусар мав звільнення, тож зміг побачитися зі своєю сім’єю. Нагадаємо, що Дмитро був на лікарняному, бо ​​в нього була серйозна ангіна.

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2 червня захисник вийшов на зв'язок та повідомив, що вже повернувся на фронт.

Нещодавно мав звільнення на певний час. Вперше за рік обійняв рідних і подякував Богу за це. Відверто, на гражданці відчув себе дискомфортно. Повернувся на службу,

– написав Дмитро.

Він також опублікував своє фото вперше за 4 місяці. Адже на знаменитість показується підписникам дуже рідко.



Дмитро Дікусар повернувся на фронт після лікування / Фото з його інстаграму

Дікусар звернувся до українців

Військовий заявив, що українці мають жити та радіти життю.

Але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте Збройним Силам! Без вас, любі, ми би не дочекались обіцяного озброєння,

– заявив Дікусар.

Він також звернувся і до тих, хто наживається на цій кривавій війні. Дмитро "побажав" їм, встигнути витратити все, натякнувши, що одного дня вони понесуть за все відповідальність.

Дмитро підсумував найважливіше: "Україна є і буде вільною!!".

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