Дікусар побачився з рідними
Через лікування Дікусар мав звільнення, тож зміг побачитися зі своєю сім’єю. Нагадаємо, що Дмитро був на лікарняному, бо в нього була серйозна ангіна.
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2 червня захисник вийшов на зв'язок та повідомив, що вже повернувся на фронт.
Нещодавно мав звільнення на певний час. Вперше за рік обійняв рідних і подякував Богу за це. Відверто, на гражданці відчув себе дискомфортно. Повернувся на службу,
– написав Дмитро.
Він також опублікував своє фото вперше за 4 місяці. Адже на знаменитість показується підписникам дуже рідко.
Дмитро Дікусар повернувся на фронт після лікування / Фото з його інстаграму
Дікусар звернувся до українців
Військовий заявив, що українці мають жити та радіти життю.
Але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте Збройним Силам! Без вас, любі, ми би не дочекались обіцяного озброєння,
– заявив Дікусар.
Він також звернувся і до тих, хто наживається на цій кривавій війні. Дмитро "побажав" їм, встигнути витратити все, натякнувши, що одного дня вони понесуть за все відповідальність.
Дмитро підсумував найважливіше: "Україна є і буде вільною!!".
Дмитро Дікусара служить в ЗСУ: останні новини
- Ще з початком повномасштабної війни Дмитро Дікусар пішов захищати Україну на фронт у лавах ЗСУ. У березні він ледь не загинув від балістичних ракет, адже його батальйон обстріляли росіяни.
- Сам танцівник не розсекречує, де служить, але його ексдружина Ірина Білик обмовилася, що "він там, де воєнні дії".
- Загалом хореограф вкрай рідко виходить на зв'язок, бо, за його словами, через його службу він не може цього робити. Востаннє Дікусар давав про себе знати наприкінці січня цього року. Захисник у соцмережі опублікував своє селфі з передової.
- А перед тим він з’являвся в мережі всередині жовтня. Тоді Дмитро просив свою багатотисячну аудиторію задонатити на рації для підрозділу, а після закриття збору знову зник.