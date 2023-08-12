В коментарях під публікацією підписники виразили слова вдячності та підтримки військовим. Вони наголосили, на тому, щоб воїни себе берегли та побажали їм успіхів.

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Даніель Салем показав відео з фронту

У короткому ролику видно, як українські військові обстрілюють ворогів. Сам Даніель Салем в цей час також працював із кулеметом. Втім, в момент, коли той перестрибував зі зброєю в руках, він впав. На щастя, побратими його одразу ж прикрили. Як зазначив сам воїн, це був його "легендарний стрибок з кулеметом".

Дрібні уривки пам'яті. Пацани прикрили,
– написав під публікацією військовий.

Реакція мережі

Під публікацією шанувальники висловили безліч слів підтримки:

  • "Бережіть один одного. Ви нам потрібні, ви країні потрібні";
  • "Хай Бог береже усіх вас й подарує нам довгоочікувану перемогу";
  • "Молюсь за вас кожного дня. Ти крутий. Бережи себе";
  • "Як же хочеться, щоб всі ви повернулись додому цілими та неушкодженими. Наші мужні чоловіки, воїни, захисники. Бережи їх, Боже, та нехай янголи покривають вас своїми крилами";
  • "Серце українців з вами, наші герої, янгола вам охоронця. Бережи, Боже, кожного захисника";
  • "Кожен день переглядаю це відео. Хлопці, ви найкращі";
  • "Тримайтесь. Дякуємо за захист";
  • "Бережіть себе".

Даніель Салем у лавах ЗСУ: що відомо

  • Одразу після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов воювати. Спершу він вступив до територіальної оборони. За словами Даніеля, він пішов у військкомат одразу після російського вторгнення. Він сказав, що служив у Бейруті та має медичну освіту, тому на нього може розраховувати українська армія.
  • Цікаво, що рідні чоловіка не відмовляли його від фронту, адже розуміли, що Салем без сумніву відправиться на війну. Йому важливіше чути від рідних слова підтримки, аніж "відмовки".
  • 26 березня Даніель потрапив під обстріл. Ворожа куля пройшла через водійські двері авто, за кермом якого був зірковий захисник. На щастя, в Салема окупанти не влучили. Ба більше, за кермом він їхав з протитанковим гранатометом під ногами, його теж не зачепило. Тоді як корпус авто й салон пронизало. Після цього, він ще неодноразово потрапляв під обстріл, а також отримав контузію та навіть оглух на одне вухо.